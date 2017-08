Face à la presse, l’avocat Me El hadji Diouf déclare : ” Je viens de voir mon client Assane Diouf enfin. On est allé l’accueillir à l’aéroport hier, mais il a été kidnappé dès sa descente de l’aéroport, emmené manu militari dans les locaux de la DIC. Il m’a dit qu’aux USA, les américains étaient présents, alors il n’a pas été menotté, mais dès que ceux-ci sont partis, les tortures ont commencé. Il a été menotté et maltraité. Arrivé, ici, on l’a emmené comme un criminel dans un clando. Hier, en quittant la DIC pour le commissariat du Port, on lui a enlevé ses chaussures, ils l’ont menotté et torturé. C’est une arrestation arbitraire. Déjà l’audition a commencé sans moi son avocat alors qu’il leur a signifié qu’il voulait attendre que son avocat Me El hadji Diouf arrive. Mais on lui a dit que non, ils ont commencé sans moi et ils ont refusé de me transmettre les procès verbaux. Ils ne respectent pas ses droits humains et ils n’ont pas respecté la procédure des auditions qu’ils ont faite sans la présence de son avocat. On lui a posé des questions sur le terrorisme et sur les injures. Il leur a répondu qu’aux USA, insulter un Président n’est pas un délit, sinon il serait justiciable devant les tribunaux américains. Il a un moral d’un homme fort. Il est jovial et il rigole avec les enquêteurs. Il a la conscience tranquille et il n’a rien à se reprocher. Il est juste séquestré, enlevé et kidnappé, mais je lui ai dit de ne plus répondre et il ne répondra plus sans ma présence. ”

dakaractu.com