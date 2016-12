Suites aux récentes critiques et attaques dont il a été victime pour avoir donné sa position sur la situation en Gambie, Me El Hadji Diouf revient et parle d’intoxication de la part d’individus « malintentionnés ». Et l’avocat de rappeler : « Je n’ai jamais dit que Yaya doit rester au pouvoir. Je n’ai jamais dit que c’est lui qui a gagné. Ce que j’ai dit, est clair et net. Yaya, comme tous les candidats à une élection dans un pays, a le droit de contester les résultats, c’est la loi qui le lui permet ».

De l’avis du tonitruant avocat, la Gambie ne peut pas constituer une exception puisque dans tous les pays du monde, le droit de contester les élections auprès d’un organe juridictionnel est bien réel.

« Pourquoi alors refuser en Gambie ce qu’on accepte au Sénégal, au Gabon et dans tous les pays de droit du monde ? Qu’est-ce que la CEDEAO et toutes ces organisations qui s’enflamment autour de cette question auraient dit à Barrow, s’il avait été déclaré perdant à ces élections, sinon que d’introduire un recours comme ils l’ont suggéré à Jean Ping au Gabon », déclare Me El Hadji Diouf.

« Laissons donc à Yaya, le droit de contester devant les juridictions gambiennes », ajoute-t-il

Au demeurant, compte tenu de la position géographique que partagent Dakar et la Banjul et la présence massive des ressortissants sénégalais en Gambie, Me El Hadji Diouf invite le président Macky Sall à cultiver le dialogue et la diplomatie plutôt que la force.

« Il y a aujourd’hui plusieurs milliers de sénégalais qui vivent en Gambie. Le Sénégal et la Gambie font un même peuple. Toute tentative de déstabilisation de la Gambie, menacera forcement la stabilité du Sénégal. Une intervention militaire ne doit même pas être à l’ordre du jour, le président Macky Sall doit être le premier à dire ’’non’’ à l’usage de la force contre Jammeh », avertit Me El Hadji Diouf.

