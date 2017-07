La tête de liste nationale de la coalition Leeral est contre toute idée de reporter les élections législatives du 30 juillet prochain. En campagne à Louga où il a organisé une caravane, l’avocat a prévenu Macky SALL et son régime. « S’il y a report des élections législatives, il y aura une guerre civile au Sénégal. Le peuple ne l’acceptera pas », a martelé le député.

Me El Hadji DIOUF indique être d’autant plus contre le report que toutes ces anomalies qui entourent la distribution des cartes sont à mettre à l’actif du régime qui doit assumer ses responsabilités. « Gouverner, c’est prévoir. Il devait savoir que les cartes ne pouvaient pas être disponibles avant le 30 juillet. C’est du pilotage à vue. On ne permettra pas à un pouvoir aux abois, incapable de gagner les élections de les renvoyer. (…). Si l’Etat est incapable de respecter le calendrier républicain, si l’Etat ne peut pas organiser des élections transparentes, sérieuses. Cet Etat-là, ne mérite plus le nom d’Etat », a fulminé l’avocat.

WALFNet