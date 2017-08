XALIMANEWS – Me Nafissatou Diop s’indigne de la démarche et du comportement d’Assane Diouf. En sus, la notaire a également réprimandé tous les souteneurs de «l’insulteur public» qu’elle estime plus dangereux qu’un terroriste, révèle nos confrères de Seneweb.

«Ce Assane Diouf est un névrosé qu’il faut neutraliser le plus vite possible par tous les moyens. Il insulte gratuitement des pères et mères de famille respectables, et il le fait à tout-va, c’est de la lâcheté ultime encouragée par des gens en perte de vitesse», lance Me Nafissatou Diop.

Selon elle, des mesures doivent être prises pour mettre fin à ce phénomène amplifié par les réseaux sociaux et certains sites internet incontrôlables où des gens tapis dans l’ombre injurient d’honnêtes citoyens.

«Dans notre pays nous avons des centaines de sites internet sans la moindre réglementation. Il ne faut surtout pas permettre à des énergumènes, des voyous comme Assane Diouf poursuivre leur sale besogne. Personnellement, ces attitudes lâches ne peuvent pas m’atteindre», clame la responsable de l’Alliance pour la république (Apr).