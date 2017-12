Tweet on Twitter

Venu accompagner l’honorable députée Sira Ndiaye au stade Caroline Faye de Mbour, Me El Hadj Oumar Youm n’a pas échappé aux questions des journalistes concernant l’actualité politique. Selon le directeur de cabinet du président Macky Sall, la traque des biens mal acquis a permis de faire des recouvrements considérables en terme d’argent. Par ailleurs, le maire de Thiadiaye affirme que l’ex premier ministre a fait un travail remarquable, mais refuse tout de même de verser dans la polémique, préférant ne pas avancer de chiffre.

Sur un autre registre, El Hadj Omar Youm a abordé la question de la condition des talibés qui doit passer, selon lui, par une sensibilisation des maîtres coraniques et un soutien accru des parents de talibés. Concernant la responsabilité de l’État face à cette délicate situation des talibés, Me Omar Youm pense que l’État ne peut pas mettre dans chaque dara ou derrière chaque talibé un policier…

