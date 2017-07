XALIMANEWS- La découverte du pétrole et du gaz aux larges des côtes fera bientôt de la ville de Saint-Louis, la capitale économique du Sénégal, selon la tête de liste nationale de la coalition “Sénégal Ca Kanam”, Me Ousmane Ngom.

A l’en croire, la ville tricentenaire où on a découvert le pétrole et le gaz sera porteuse de richesse et de croissance avec une ambition “affichée” d’atteinte de l’autosuffisance en riz.

“J’appelle les jeunes, les femmes et même les personnes du troisième âge, à s’engager pour leur localité, un pôle économique énorme et à croire à son développement économique”, a-t-il laissé entendre ce dimanche.

Ainsi, Me Ousmane Ngom a invité les Saint-Louisiens à voter pour sa liste afin de lui permettre de concrétiser son “ambition sans commune mesure” pour sa ville natale.

“Voter la liste Sénégal CA Kanam c’est aussi permettre à ses députés de porter les préoccupations de Saint-Louis et du Sénégal en général” a relevé Me Ngom qui s’est dit “réconforté de retrouver les siens après une longue absence”.

Accompagné de la tête de liste départementale, Ababacar Khalifa Ndiaye “AFTU” et d’autres investis, Me Ngom n’a pas manqué de remercier les Sénégalais pour l’accueil “comparable à l’hospitalité légendaire du pays de téranga” réservé à sa caravane partout où elle est passée.