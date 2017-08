XALIMANEWS – Le coordonnateur de la Coalition pour l’émergence (Cpe), Me Ousmane Seye, membre de Bby, a livré ses explications suite à la défaite de sa coalition à Grand Yoff.

Pour Me Ousmane Seye, le maire de la capitale sénégalaise a bénéficié d’un vote affectif ce qui explique réellement sa victoire à Grand Yoff.

«Grand Yoff a perdu ces élections au profit de Manko Taxawu Sénégal par un écart de 3000 voix, et de ce point de vue, je crois que notre localité a résorbé son retard par rapport au nombre de voix qui permettait d’habitude à Khalifa Sall de gagner. Mais cela n’exonère pas Bby de sa responsabilité dans l’échec et la perte des élections législatives », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : « Je crois d’ailleurs qu’une analyse profonde doit être faite par le camp présidentiel au niveau local pour une meilleure organisation et un meilleur abordage des objectifs poursuivis par les partis et coalitions de partis présents à Grand Yoff. Parce que je suis sûr et certain que la défaite de Grand Yoff est plutôt liée à un manque d’organisation par rapport à la majorité des partisans de Khalifa Sall, même si aujourd’hui, dans certaines localités du pays, le vote affectif prime sur tout. Et l’on peut considérer qu’à Grand Yoff, la tête de liste de Manko Taxawu Sénégal aura bénéficié d’un vote affectif, et on en prend acte ».