Ceux qui redoutaient un retour de la tête de liste de la Coalition gagnante Wattu Senegaal vont devoir revoir leur copie.

Et pour cause, le Pape du Sopi sera bel et bien au Sénégal pour prendre part à la campagne pour les élections législatives du 30 juillet prochain. D’ailleurs, de sources sûres, Pape Diop, Oumar Sarr, Mamadou Lamine Diallo et les autres ténors de la coalition se sont réunis, hier, au siège de Bokk Gis Gis la formation politique de Pape Diop pour préparer le retour de l’homme providentiel de la Coalition gagnante Wattu Senegaal. Notre source informe en effet que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) est attendu à Dakar entre le 5 et le 6 juillet, donc après la fête de la korité. Se voulant plus précis, notre interlocuteur informe que dès son arrivée au Sénégal Abdoulaye Wade se rendra d’abord à Tivaouane pour présenter ses condoléances au Khalife général des Tidianes après le décès de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum.

Après la capitale de la tidianya, la tête de la coalition gagnante Wattu Senegaal se rendra ensuite dans la capitale du mouridisme pour recueillir des prières avant la campagne électorale. «Abdoulaye Wade voulait rentrer au bercail avant la korité, mais on l’a dissuadé. On lui a dit d’attendre la fin du Ramadan», rapporte notre source.

Walf Quotidien