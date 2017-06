Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Pour soutenir l’élan de solidarité des Sénégalais avec les populations de Médina Gounass, à la suite de l’incendie meurtrier, survenu en avril dernier, au “Daaka”, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye, a lancé, ce jeudi, les travaux de construction d’un troisième forage sur le site accueillant chaque année le “daaka” de Médina Gounass, afin qu’une pareille situation ne se répète plus.

Selon M. Faye, le forage va coûter 200 millions de francs CFA. Ces travaux seront financés par la Sénégalaise des eaux (SDE).

L’ouvrage hydraulique va permettre, avec les deux autres forages déjà construits sur le même endroit, de mieux approvisionner en eau les milliers de pèlerins qui viennent chaque année au “daaka” de Médina Gounass, l’un des plus importants foyers de la confrérie des tidjanes du Sénégal.

Avant d’ouvrir le chantier situé à une dizaine de kilomètres de Médina Gounass, Mansour Faye et ses collaborateurs, dont le secrétaire d’Etat à l’Hydraulique rurale, Diène Faye, et le directeur général de la SDE, Abdoul Baal, se sont entretenus avec le guide spirituel de la cité religieuse, Amadou Tidiane Ba.

Le troisième forage à ériger sur le site du “daaka” sera équipé d’une bouche d’incendie, selon le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Les travaux du deuxième forage ont été entamés à quelques jours de la dernière édition du “daaka”, en avril dernier.

“Les trois forages vont nous permettre de parer aux pénuries d’eau” aux prochaines éditions du pèlerinage de Médina Gounass, a assuré Mansour Faye, ajoutant que “dans trois mois tout au plus, les travaux doivent être bouclés”.

Avant le prochain “daaka” prévu en 2018, six à 12 édicules publics seront construits sur le site du pèlerinage annuel, selon lui.

M. Faye a promis de mieux équiper le forage construit près de Médina Gounass et de doter la commune d’une unité de potabilisation de l’eau du fleuve Gambie.

L’appel d’offres en vue de la fourniture des équipements et des travaux de cette unité de potabilisation d’eau sera lancé la semaine prochaine, a annoncé le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Le maire de Médina Gounass, Seydou Bâ, a loué les efforts fournis par l’Etat pour assurer un approvisionnement correct de la commune en eau.

Ces efforts sont d’autant plus importants que, il y a quelques années, les habitants de sa commune partaient à la recherche de l’eau du fleuve, à “40 kilomètres” de Médina Gounass, selon l’élu local.

Selon son Khalife, Amadou Tidiane Bâ, cette cité religieuse accueille de nombreuses familles venues des pays de la sous-région pour s’y installer, ce qui augmente la demande sociale de la localité.