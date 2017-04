Déthié Fall, le vice-président du Parti Rewmi qui présidait, ce samedi, un meeting de ralliement à Diourbel, a saisi cette occasion pour décerner au chef de l’Etat le prix Nobel des promesses non tenues à Diourbel pour n’avoir pas respecté son engagement, lors du Conseil des ministres décentralisé. Un engagement qui consistait à investir près de 209 milliards pour la région. Le numéro 2 de Rewmi a par ailleurs confirmé les entretiens téléphoniques que son mentor a eus avec l’ancien ministre d’Etat Karim Wade et son père Abdoulaye Wade.

Le vice-président du Rewmi Déthié Fall qui présidait un meeting de ralliement de Mama Amar a en effet décerné le prix Nobel des promesses non tenues et des espoirs déçus à Macky Sall. Pour preuve, a-t-il rappelé, il avait promis 209 milliards à la région de Diourbel dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé qui devrait relever beaucoup de secteurs. Selon lui, « le chômage est toujours persistant au niveau de Diourbel. Les femmes ne bénéficient pas de financements pour soutenir leur familles, Le secteur de la sante souffre, l’insécurité reste problématique parce que les rues ne sont pas éclairées et on trouve le même problème dans certaines communes du département. C ‘est pourquoi je décerne au président de la République Macky Sall le prix Nobel des promesses non tenues et des espoirs déçus ». La solution, dira-t-il enfin, c’est le départ du Président Macky Sall. Pour y arriver, a affirmé Déthié Fall, il faudrait une large unité de l’opposition pour éviter « le piège que le mode de scrutin nous l’impose. Nous y travaillons sérieusement ».

Et de poursuivre : « Les leaders qui composent cette opposition sont conscients de leur rôle et leur responsabilité. Partout où nous sommes passés, les populations ont exprimé cette volonté de voir les leaders avoir une seule liste sur laquelle peuvent compter les populations pour imposer la cohabitation et engager les reformes nécessaires », a-t-il soutenu. Le vice-président de Rewmi a confirmé pour finir les entretiens téléphoniques qu’il y a eus entre le Président Idrissa Seck et l’ex-ministre d’Etat Karim Wade, candidat du PDS mais aussi avec le Président Abdoulaye Wade, l’ancien chef de l’Etat du Sénégal.

