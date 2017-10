Au rythme où vont les choses, l’alerte américaine sur un danger d’action terroriste qui plane sur Dakar gagne en crédibilité. Hier, nos forces de sécurité ont arrêté un présumé terroriste qu’elles recherchaient depuis plusieurs jours. Cela, après l’arrestation de deux djihadistes algériens dans la même ville de Rosso.

Faut-il s’en féliciter ou s’en alarmer ? Un présumé terroriste a été alpagué hier à Rosso. Selon la Rfm, qui a donné la nouvelle, hier soir, le mis en cause est entre les mains de la police locale. Un témoin de l’arrestation souligne que l’homme est «un touareg», et au moment de son arrestation, «il était enturbanné et avait avec lui des explosifs». Il était recherché depuis plusieurs jours par les forces de sécurité, qui ont fini par lui mettre la main dessus. Le djihadiste présumé est rentré au pays, après avoir séjourné en Syrie, où il se serait entraîné pour ses activités terroristes. Cette nouvelle est d’autant plus inquiétante qu’elle arrive quelques heures seulement après une alerte de l’ambassade des Etats-Unis à Dakar, appelant les ressortissants américains à éviter les hôtels en bordure de mer d’ici janvier, en raison d’une «menace crédible» d’actions terroristes dans la capitale sénégalaise. D’ailleurs, une attaque terroriste aurait été déjouée par les forces de sécurités, appuyées par les renseignements américains. Les trois personnes qui devaient l’exécuter sont venues d’un pays limitrophe et ont été arrêtées à leur arrivée, tandis que celui qui devait leur servir de guide au Sénégal a été auparavant alpagué.

De même, il y a quelques jours seulement, deux présumés terroristes, qui auraient combattu pour Daech et qui sont recherchés dans leur pays, l’Algérie, pour activités terroristes, ont été arrêtés dans la même ville de Rosso. Une curieuse coïncidence qui tend à crédibiliser davantage l’alerte américaine. En outre, deux Marocains et un Nigérian, mis aux arrêts par les forces de sécurité, étaient également recherchés par leurs gouvernements respectifs pour djihadisme.

