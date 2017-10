Tweet on Twitter

Chassez le naturel, il revient toujours au galop. Il y a de cela quelques semaines, l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) apprenait, pour les condamner, vigoureusement, des menaces de représailles proférées par des forces tapies dans l’ombre contre l’Administrateur de Seneweb. Alors que l’APPEL n’a pas encore fini de dénoncer cette pratique abjecte, voilà que quatre gaillards, qui se réclament de l’entourage de l’homme d’affaires et patron de TSE, Cheikh AMAR, ont joint, par téléphone, Serigne Diagne, l’Administrateur de Dakaractu.com, aux fins de l’injurier et de le menacer de mort.

Cette attitude de banditisme de haut vol fait suite à un article publié dans les colonnes de Dakaractu.com sous la titraille : «La CREI sur la piste d’une supposée rétro-commission de 12 milliards F Cfa versée à Cheikh Amar (Documents). Et, au lieu d’apporter des éléments de réponses probants de nature à démentir les écrits du Site d’informations générales ou de porter plainte contre les responsables de celui-ci devant nos TRIBUNAUX, pour diffamation, calomnie, ou on ne sait quels autres délits souvent collés aux médias, par des citoyens qui se sentent lésés, ces proches de l’homme d’affaires ont préféré se la jouer «terroristes».

Mais avant de menacer de mort le responsable de Dakaractu.com, les proches de Cheikh AMAR ont, maladivement, tenté de jeter le discrédit sur lui. Pour ce faire, ils ont, d’abord, dans un article signé dans le Site de l’homme d’affaires, véhiculé la rumeur, selon laquelle, mercredi 04 Octobre 2017, Serigne DIAGNE se serait présenté dans les locaux de Cheikh AMAR, dans la perspective, disent-ils, de soutirer de l’argent à leur mentor. Or, ce dernier a séjourné aux Etats-Unis, du 06 Septembre 2017 au dimanche 08 Octobre. Les archives de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor sont, heureusement, là, pour aider l’opinion à se faire une religion, par rapport au caractère fondé ou pas de leur accusation.

Alors, trop, c’en est trop ! Aussi, l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne tient-elle, personnellement, Cheikh AMAR pour responsable de tout ce qui pourrait advenir à l’Administrateur de Dakaractu.com.

Elle demande à l’Etat de prendre toutes ses responsabilités, afin que les membres de l’entourage du patron de TSE, qui ont eu l’outrecuidance de dévoiler leurs identités et qui sont dirigés par Modou AMAR, par ailleurs frangin de Cheikh AMAR, soient démasqués et punis, conformément aux Lois et Règlements en vigueur dans notre pays.

L’APPEL, soucieuse de ne ménager aucun effort pour préserver l’intégrité morale de ses membres, se réserve le droit de se constituer partie civile, suite aux menaces de mort et autres comportements délictuels proférés contre l’Administrateur de Dakaractu.com.

L’APPEL invite toutes les Organisations de défense de l’homme et tous les citoyens épris d’une presse libre, garante d’une démocratie qui respire, à se joindre à son COMBAT, pour surtout barrer la route à tous les semblables des amis de Cheikh AMAR, visiblement prêts à toutes les extrémités pour saper la liberté de presse.

Le Bureau de l’APPEL