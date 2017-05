Tweet on Twitter

L’avenir de Keita Baldé Diao pourrait s’écrire en Espagne. Le réputé journal ibérique As, dans sa livraison de dimanche, annonce que l’attaquant sénégalais devrait signer au FC Seville. «L’attaquant de la Lazio est proche de tomber d’accord sur les termes du contrat avec le FC Seville. Les négociations sont très avancées», informe As. «Le joueur de 22 ans est né en Espagne et a évolué avec les jeunes du FC Barcelone avant d’aller à Rome (à la Lazio)», rappelle le journal. «Le contrat actuel du joueur court jusqu’en 2018 mais Keita n’a pas encore renouvelé, puisque frustré par son statut de super remplaçant à la Lazio», poursuit la même source.

Source: STADES