XALIMANEWS – Révélé par la presse italienne hier, l’intérêt niçois pour Racine Coly (21 ans) est confirmé ce jour par l’Equipe. Le latéral gauche sénégalais de Brescia, relégué en Serie B, aurait demandé à ses dirigeants de partir. Mais ces derniers ne l’entendent pas de cette oreille et veulent le conserver. L’Equipe ajoute que le Sporting CP et deux autres clubs qui disputent une Coupe d’Europe (et dont le nom n’a pas encore filtré) sont aussi sur le coup.