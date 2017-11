Tweet on Twitter

XALIMANEWS : le défenseur international sénégalais, Papy Djilobodji prêté au club français de Dijon FCO par Sunderland cette saison après avoir quitté Wearside le dernier jour du Mercato à l’issue d’une mauvaise première saison dans le football anglais se plaît bien en France.

La forme retrouvée par Djilobodji en France attire déjà l’attention des clubs européens.

Son impressionnante activité au cœur de la défense dijonnaise a permis à son équipe de quitté la zone de relégation de Ligue 1 avec trois victoires à ses quatre derniers. Impressionnant !

D’après les informations qui circulent en Espagne, Celta Vigo souhaiterait acheter Papy Djilobodji des mains de Sunderland. Et plus, le club de Liga est prêt à payer tous les frais relatifs au transfert selon un site visité par Sport221. Le site révèle même que le premier contact entre les deux clubs et l’agent du joueur aurait été fait.

Wiwsport