Jusqu’au dernier moment, Lionel Messi a tenté de convaincre Neymar de rester au FC Barcelone. Et, selon Sport, la “Pulga” était prête à tout.

Lionel Messi (et Luis Suarez) ont tout essayé pour convaincre Neymar de rester au FC Barcelone et de ne pas accepter l’offre folle du Paris Saint-Germain. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, tout ce petit beau monde s’est réuni dans un luxueux hôtel du New Jersey, où le club catalan logeait avant de se mesurer à la Juventus (match de préparation).

Selon Sport, une longue conversation a commencé entre les trois membres de la fameuse MSN. Lionel Messi et Luis Suarez ont fortement insisté pour que Neymar reste à Barça. “Qu’est-ce que tu veux ? Être Ballon d’or ? Je vais te faire gagner le Ballon d’or !”, aurait même déclaré Lionel Messi à la star brésilienne.

Dès le lendemain, contre la Juventus, Lionel Messi joint les actes à la parole en se consacrant entièrement à Ney. Ce dernier marquera d’ailleurs deux buts contre la Vieille Dame. Avant de filer vers le PSG.