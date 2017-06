«Ayez le sens du don de soi et du sacrifice» ! C’est l’appel lancé à l’endroit des hommes et femmes politiques du Sénégal par l’évêque de Kolda.

Pour Jean-Pierre Bassène, il y a des signes qui ne trompent pas. «Avec certaines attitudes et comportements, on a l’impression qu’ils pensent beaucoup plus à des intérêts personnels en lieu et place de ceux du peuple », a-t-il souligné dimanche au micro de la Rfm (privée).

Le religieux qui s’apprête à célébrer la messe de la 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine de ce lundi a exhorté à mettre en avant les « valeurs et les vertus ».

Parce qu’il y a des choses « étonnantes » pour nos religions et nos familles. «Il faut donner exemple aux jeunes, se ressaisir en vertu de la foi, des familles et de leur valeur», a-t- demandé, réitérant qu’il y a parfois des «propos, des langages étonnants».

