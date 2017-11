Tweet on Twitter

Share on Facebook

Interrogée sur l’information parue hier sur le site Walfadjiri disant que le Président Wade était prêt à relever son défi de débattre, Mimi Touré, l’ancien premier ministre de répondre « C’est quand le Président Wade le veut, un débat objectif, chiffres et faits à l’appui pour davantage la lanterne de nos concitoyens sur les avancées significative de notre pays depuis 2012»dit-elle tout de go. Mimi Touré indique que « la bienséance républicaine et culturelle n’autorise pas à défier un ancien Président, il s’agit plutôt d’une invite à débattre en toute objectivité». Elle propose également que le débat soit co-organisé avec d’autres médias pour une bonne représentativité de la presse.

pressafrik.com