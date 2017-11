XALIMANEWS : Ce dimanche, Modou Diagne Fada, président Ldr/ Yessal, a rendu visite à l’ancien Chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade. Il l’a ainsi fait savoir sur sa page Facebook suite à une publication. « J’ai rendu une visite de courtoisie á Me Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal et Secrétaire Général National du Pds. Notre dernière rencontre remonte au mois de Juin 2015 », a-t-il écrit. A l’en croire ce fut un moment de retrouvailles intense entre lui et son mentor. « . L’occasion a été saisie pour évoquer les péripéties d’un long compagnonnage de près de 30 ans. Que de bons souvenirs ont été relatés. Naturellement, l’actualité politique n’a pas été oubliée », a fait savoir Fada.