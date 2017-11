XALIMANEWS : L’affaire remonte u 6 novembre dernier. Les nommés, Ass Fall, Yaram Guèye, Modou Bâ et Samba Sy, tous identifiés comme des membres de l’entourage du lutteur Modou Lo, sont impliqués dans un cambriolage dans un magasin de vente de noix de «petites-colas» à Ouest-Foire. Selon l’observateur qui a relayé l’information, le premier a été arrêté alors qu’il tentait d’écouler la marchandise. Les autres par contre, sont toujours en fuite et sont activement recherchés par la gendarmerie, qui mène l’enquête.

D’après le journal, le chef de file de l’écurie Rock énergie a été entendu dans le cadre du traitement de cette affaire. Et il précise que Modou Lô a formellement identifiés les mis en cause, trahis par les images d’une vidéo de surveillance dissimulée dans le magasin, comme étant des membres de son entourage et se serait engagé à coopérer pour leur localisation.

S’agissant des faits, quatre individus ont forcé la porte d’un magasin appartenant à un Nigérian pour y dérober 18 sacs de noix de «petites-colas» d’une valeur de 2,7 millions.

Suite à une plainte de la victime, quelques heures après les faits, les gendarmes de la Foire se lancent aux trousses des voleurs. Dès le lendemain, l’un des suspects se rend au marché Sandaga pour écouler la marchandise. Il sera pris la main dans le sac, avec la contribution de ses receleurs potentiels. Lors de son interrogatoire, il reconnait les faits et balance ses complices. Qui ont eu le temps de fondre dans la nature.