XALIMANEWS : C’est devant son domicile, à Nord Foire, où il continuait ses contacts, de retour des entraînements, que Modou Lö a été cueilli, hier vers 21h00, pour réagir dans Sunu lamb par rapport au report de son combat. Xaragne Lô constate impuissant, mais souhaite lutter en novembre.

« C’en est trop. Je veux lutter et passer à autre chose. C’est une charge. Aussi longtemps que nous n’aurons pas lutté, ce poids sera sur nos têtes. Qu’on arrête une date la plus proche possible et qu’on passe à autre chose. On peut lutter juste après le match du Sénégal, au mois de novembre. Je demande aux fans et aux supporters de ne pas se décourager. Qu’ils prient encore pour moi comme ils n’ont jamais cessé de le faire. Quant à moi, je vais respecter les entrainements comme il se doit ».