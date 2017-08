La promotion de la culture sérère, c’est l’ambition du chanteur Mohamed Faye. Nous avons rencontré à Thiès cet albinos, auteur, compositeur et guitariste de talent.

Après ses deux premiers albums Mohamed Faye, le guitariste, auteur et compositeur prépare la sortie de son 3e album sur le marché.

Cet artiste sérère travaille déjà dans cette perspective et une douzaine de morceaux sont retenus pour y figurer. Albinos, Mohamed Faye, ne considère pas la couleur de sa peau comme un handicap. Il joue aussi de l’harmonica et veut ainsi passer à la vitesse supérieure pour atteindre son objectif de promotion de la culture sérère à travers sa musique. Il revendique une plus grande présence dans les médias afin d’obtenir une audience comme les autres langues.

Mohamed pense particulièrement aux parents sénégalais de la diaspora.

Selon lui « la culture sérère peine à se frayer un passage par manque de soutien, malgré quelques initiatives solitaires constatées ça et là par les artistes. Aucun promoteur, encore moins un manager, ne se bouscule aux portes des artistes sérères. Nous nous débrouillons nous-mêmes pour être présents sur la scène ». Pourtant, la culture sérère renferme un riche potentiel peu connu et mal exploité, avance Mohamed qui milite pour qu’il que l’on favorise une bonne présence des productions musicales et folkloriques dans les médias. Originaire du quartier Poukham de Fatick, Mohamed Faye s’est déjà illustré entre 1995 et 1996, par une production, en Europe, précisément à Genève et à Lausanne, dans le cadre du 50e anniversaire des Nations-unies. Parmi ses morceaux fétiches, il y a « Senghor », « Djakhanoor », « Guelewar », « Sérère » que les connaisseurs de la musique sérère aiment bien écouter et danser. L’artiste a beaucoup apprécié l’occasion qui lui a été offerte de se produire, au Méridien Président, avec Youssou Ndour et l’autre célèbre chanteur albinos, le Malien Salif Keita.

Musicien, chanteur et compositeur, Mohamed Faye étudie avec beaucoup d’optimisme les conditions d’une tournée européenne. Il compte, à ce sujet, sur l’implication des promoteurs et managers pour garantir le succès de ce projet.

Mohamadou SAGNE