A peine 22 ans, l’attaquant sénégalo-americain, Mohamed Thiaw (83kg, 1m83) fait déjà des merveilles avec l’université de Louisville (Kentucky). Avec 12 buts inscrit cette saison pour un total de 18 matchs, il espère gravir les échelons en janvier prochain et intégrer le championnat nord américain Major League Soccer (MLS).

Comme tous Sénégalais passionnés du football, Mohamed Thiaw a commencé sa carrière au Centre Professionnel de Hann (CPH). Ensuite, il est arrivé aux Etats-Unis en 2011, grâce à l’appui de son père Malick Thiaw, qui y vivait pendant des années. Après avoir fait ses débuts à Lexington (Kentucky), il rejoint le collège Cincinnati (Ohio) pendant deux ans et la-bas, il a été distingué à deux reprises comme meilleur joueur et meilleur buteur durant ses deux saisons. “lors de ma première année, j’ai inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives sur un total de 16 matchs. La saison suivante, j’ai marqué 25 buts en 16 matchs. Cette performance m’a donné la possibilité d’intégrer l’Université de Louisville cette année. Cette première expérience universitaire m’a permis de s’illustrer encore, car j’ai marqué un total de 12 buts et délivré 2 passes décisives sur 18 matchs”, a déclaré le jeune longiligne attaquant, qui avoue, par ailleurs que “le niveau de la compétition est beaucoup plus élevé sur le plan universitaire”.

Désirant de progresser encore plus, Mohamed Thiaw, l’enfant de Thiaroye-Sur-Mer, se fixe comme objectif d’intégrer le championnat nord-américain, le Major League Soccer (MLS). “Je suis dans le viseur de Sporting Kansas City (Kansas) et Real Salt Lake (Utah). Toutes ces deux équipes évoluent dans le championnat américain. Elles m’ont déjà manifesté leur intérêt. J’espère que cela se fera lors de la prochaine édition du draft au mois de janvier 2018. D’autres équipes du MLS ont la possibilité de me prendre, car le draft est aléatoire. N’importe quelle équipe peut vous prendre. De toute façon, on ira montrer notre talent durant le “Showcase” (démonstration) et c’est la-bas que les équipes choisiront les joueurs qu’elles désirent enrôler”.

L’équipe nationale du Senegal étant le rêve de tout jeune, Mohamed Thiaw la met parmi ses priorités. “Elle est très importante pour moi. Il y’a de très bons joueurs qui y évoluent. J’espère jouer un jour dans cette équipe. C’est mon plus grand rêve. C’est mon pays et j’ai envie d’apporter ma pierre à l’édifice nationale. Je travaille très dur, tous les jours, pour arriver à cet objectif”, dira-t-il.

En attendant que tous ses rêves de jeune se réalisent, Mohamed Thiaw, actuellement logé au Campus Universitaire de Louisville, se concentre sur ses études de l’administration du sport. “J’espère pouvoir réussir dans les études et obtenir mes diplômes”, conclut l’enfant prodige de Dakar.

Papa Waly NDAO, Louisville (Kentucky, USA)