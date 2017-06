Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Dans un entretien accordé à Sud quotidien, le journaliste et analyste politique, Momar Diongue considère que la floraison des listes de candidature pour les prochaines élections législatives est bénéfique à la coalition Benno Bokk Yakaar.

De l’avis du journaliste, avec le scrutin majoritaire communément appelé «Raw Gaddu », l’éclatement du vote de l’opposition va permettre à Benno d’avoir beaucoup plus de chance de s’en sortir.

“Supposons que Mankoo Taxawu Sénégaal, dans sa configuration ancienne, présente face à Benno Bokk Yaakaar son égal, il y aurait eu forcement des problèmes pour la majorité. Et c’est pour cette raison que certains même n’avaient pas écarté la possibilité d’une cohabitation. Parce que, c’était une entité qui était assez impressionnante d’où on pouvait même préfigurer les résultats pré-électoraux”, dit-il.

En effet, M. Diongue de préciser que cette pléthore de liste n’est pas étonnant car le Sénégal compte un peu plus de 250 formations politiques.

“Il n’est pas étonnant que si nous avons un bassin de partis de 250 qu’il y ait des gens qui négocient et qui ne s’entendent pas, qui claquent la porte et qui vont se retrouver ailleurs dans d’autres alliances où ils pensent que les investitures sont à leur avantage, il n’est pas étonnant qu’on se retrouve avec 45 listes”, a t-il martelé.