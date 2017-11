Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Le journaliste et analyste politique, Momar Diongue, n’aime pas la manière dont plusieurs députés de l’opposition ont vu leur immunité parlementaire levée. Après Oumar Sarr, Me Ousmane Ngom, Abdoulaye Baldé et Barthélémy Dias, c’est au tour de Khalifa Sall de voir une procédure enclenchée contre lui pour lever cette protection que confère la Constitution aux députés.

“La levée de l’immunité parlementaire a tendance à être banalisée et je ne suis pas surpris qu’on arrive à cela sous le magistère de Macky Sall. Les partisans du Président Sall avaient annoncé la couleur dès les premiers mois de leur mandature. Seulement quelques mois après l’accession au pouvoir de ce dernier, ils s’étaient déclarés en faveur de la levée de l’immunité parlementaire de nombreux partisans de Me Abdoulaye Wade. Cela donne l’impression que c’est un recours facile pour l’exécutif, dans le cadre de règlement de comptes politiques, ou dans une entreprise de liquidation d’un adversaire politique”, analyse le Directeur de publication du mensuel “Vision Mag”.

Il se prononçait sur la plénière qui se déroule ce jeudi 2 novembre 2017 à 2017 pour confirmer (ou pas) la commission ad hoc mise en place pour statuer sur la demande de mise en liberté provisoire de Khalifa Sall. Une demande formulée par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar, Serigne Bassirou Guèye.

Avec Seneweb