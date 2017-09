XALIMANEWS-La Fédération internationale de football (FIFA) a officialisé jeudi, les nouvelles modalités du tirage au sort du Mondial 2018 en Russie. Pour ce grand rendez-vous du football mondial qui aura lieu en Russie, l’instance se basera exclusivement sur le classement Fifa pour constituer les quatre chapeaux du tirage.

Le tirage au sort aura lieu le 1er décembre prochain à Kremlin et les risques d’avoir plusieurs groupes de la mort sont réels. En officialisant cette décision, la Fifa réduit à néant le rêve de certaines nations de passer la phase de groupe du Mondial 2018.

Si ce classement Fifa se maintient en novembre, ceux qui représenteront l’Afrique, auront du pain sur et sous la planche. La première nation africaine est classée 30è au plan mondial et n’a même pas encore validé son billet qualificatif. Qu’en serait-il des autres pays africains qui rêvent de participer au Mondial ? En clair, cette décision n’avantage nullement pas les plénipotentiaires africains à Moscou en 2018 et risquent de se retrouver dans des groupes purement injouable.

