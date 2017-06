Tweet on Twitter

Les Bleus n’étaient pas à la fête ce soir. Les Français se sont inclinés à la dernière minute, en Suède, suite à une grossière erreur d’appréciation de leur gardien-capitaine.

Hugo Lloris risque d’y repenser pendant toutes ses vacances. Son erreur d’appréciation coûte très cher à la France.

On joue la dernière minute du match entre les deux premières équipes du groupe A de qualifications pour le Mondial 2018. Un coup de coin mal négocié offensivement par les Bleus permet à la Suède de partir en contre. Le contre est neutralisé. Lloris hérite du ballon en retrait et veut relancer dans la foulée. Son coup de pied est manqué. Toivonen ne se pose pas de question. La Suède en profite pour arracher un succès inespéré et ça coûte la première place du groupe aux hommes de Didier Deschamps.

Les temps sont durs pour Hugo Lloris mais la France a un calendrier favorable et garde la main pour composter son billet pour le Mondial.