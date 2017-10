XALIMANEWS : Actuellement dernière du groupe D des éliminatoires du Mondial 2018 et devancée de 4 points par le leader, le Sénégal, l’Afrique du Sud jouera son billet pour la Russie les 10 et 14 novembre face aux Lions de la Teranga, d’abord à Polokwane puis à Dakar. Dans cette optique, le sélectionneur Stuart Baxter a dévoilé ce jeudi sa liste de 26 Bafana Bafana retenus pour cette double confrontation décisive.

A noter les retours du capitaine Thulani Hlatshwayo, qui était blessé, et d’Erick Mathoho et Dean Furman, qui étaient suspendus. Au milieu de terrain, l’emblématique Siphiwe Tshabalala (33 ans) signe quant à lui son retour après 3 ans d’absence. Suspendu pour l’aller, Andile Jali est tout de même convoqué, tout comme Bongani Zungu dont le cas sera examiné par la FIFA le 1er novembre après son expulsion face au Burkina Faso en début de mois. En face, côté sénégalais, le sélectionneur Aliou Cissé a dévoilé sa liste la semaine dernière.

Les 26 Bafana Bafana

Gardiens : Itumeleng Khune (Kaizer Chiefs)‚ Wayne Sandilands (Orlando Pirates)‚ Ronwen Williams (SuperSport United)

Défenseurs : Morgan Gould (SuperSport United)‚ Tebogo Langerman (Mamelodi Sundowns)‚ Clayton Daniels (SuperSport United)‚ Sifiso Hlanti (Bidvest Wits)‚ Thamsanqa Mkhize (Cape Town City)‚ Motjeka Madisha (Mamelodi Sundowns)‚ Thulani Hlatshwayo (Bidvest Wits)‚ Tebogo Langerman (Mamelodi Sundowns)

Milieux de terrain : Andile Jali (Oostende‚ Belgique)‚ Thulani Serero (Vitesse Arnhem‚ Pays-Bas)‚ Sibusiso Vilakazi (Mamelodi Sundowns)‚ Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns)‚ Bongani Zungu (Amiens‚ France)‚ Keagan Dolly (Montpellier‚ France)‚ Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)‚ Kamohelo Mokotjo (Brentford‚ Angleterre)‚ Lebogang Manyama (Konyaspor‚ Turkey)‚ Phakamani Mahlambi (Al Ahly‚ Egypte)‚ Siphiwe Tshabalala (Kaizer Chiefs)‚ Dean Furman (SuperSport United)

Attaquants : Bradley Grobler (SuperSport United)‚ Percy Tau (Mamelodi Sundowns)‚ Dino Ndlovu (Qarabag‚ Azerbaïdjan)