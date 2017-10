Un penalty oublié et surtout un but valable selon elle dans le temps additionnel : après le nul samedi en Ouganda (0-0) qui élimine quasiment sa sélection pour le Mondial, la fédération du Ghana demande à la Fifa d’envisager de rejouer le match.

Remonté contre le trio arbitral de son match contre l’Ouganda, samedi à Kampala (0-0), le Ghana a adressé une «protestation» officielle à la Fifa et lui demande «respectueusement» d’envisager de rejouer le match. Il faut dire que ce résultat plombe largement les espoirs des Ghanéens de voir la Russie l’été prochain. Troisièmes à trois points de l’Egypte (un match en moins) et toujours à deux longueurs de l’Ouganda, les Black Stars sont quasiment éliminés.

Dans un communiqué diffusé après la rencontre, la fédération ghanéenne pointe deux décisions des arbitres soudanais en particulier : un but refusé dans le temps additionnel alors que «les images de télévision montrent qu’il est parfaitement valable» et un penalty évident selon elle mais non sifflé plus tôt en seconde période sur Frank Acheampong, bousculé dans la surface.

lequipe.fr