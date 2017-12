XALIMANEWS : Le chef de l’Etat, Macky Sall, a invité, ce lundi, les « forces vives » de la nation à accompagner les Lions du football pour leur permettre d’aller le plus loin possible lors du prochain Mondial prévu en juin prochain en Russie.

Macky Sall, présidant la cérémonie mensuelle de levée des couleurs au palais de la République, à Dakar, a lancé, dans ce sens, « un appel solennel à l’ensemble du peuple sénégalais sans exclusive, à la majorité, à l’opposition, aux forces vives, aux entreprises aussi bien du secteur public que du privé (…)’’.

Il a demandé à tous ces segments du pays de s’organiser autour du Premier ministre, du ministre des Sports et de la Fédération sénégalaise de football (FSF) « pour accompagner l’équipe nationale de football’’, afin qu’elle puisse « montrer ses talents » et aller le plus loin possible au Mondial 2018.

Le président Sall a invité le gouvernement à « créer les condition d’une participation volontaire » des Sénégalais à cet objectif, « dans la transparence », pour que la participation de l’équipe nationale de football au prochain Mondial soit « une présence de qualité ».

Le Sénégal va disputer, à partir de juin prochain, le deuxième Mondial de son histoire après celui de 2002 dont les Lions avaient atteint les quarts de finale.

Il est logé dans la poule H de l’édition 2018, en compagnie de la Pologne, de la Colombie et du Japon.

Les Lions vont d’abord affronter la Pologne à l’Arena de Moscou, le 19 juin, avant d’affronter le Japon et la Colombie respectivement, les 24 juin et 28 juin, à Ekaterinburg puis à Samara.

Aps