LES FAITS :

Jour inscription à Montréal pour cartes d’identité biométriques (13 mars 2017) : Je suis arrivé sur les lieux à 12 heures (midi) et je me suis inscris à 17 heures, dans un vieux et minuscule local exigu insalubre (qui ne passerai pas les exigences de salubrité et de sécurité des normes du pays) d’une capacité d’une vingtaine de personnes et dépourvu de chaises et de tout, qui logeait plus de 70 personnes à mon arrivée.

Lors de mon inscription, les services « compétents» m’ont demandé, comme à tout le monde, de leur fournir mon adresse courriel afin de m’aviser lorsque viendra le moment du retrait (l’expression est d’eux).

Le 15 juillet 2017, à 9h20, alors que je me préparer à sortir pour des obligations importantes, je reçois un appel d’un cousin établi à Montréal pour m’informer ce qui suit, avant de m’envoyer l’adresse de retrait qui est aussi celle de l’inscription :

Les retraits des cartes sont prévus à Montréal aujourd’hui le 15 juillet 2017 et demain le 16 juillet 2017 seulement.

Les autorités avaient décidé initialement tous les retraits à des cartes à Ottawa (qui abrite moins d’1 pour 100 des ressortissants Sénégalais au Canada et qui se situe à 2 heures de route de Montréal.

Il a fallu une intense pressions, de lettres et de pétitions exercées par des patriotes déterminés et engagés sur les autorités Sénégalaises pour que finalement la délégation soit instruite de venir à Montréal (ville qui abrite plus de 90 pour 100 des ressortissants Sénégalais au Canada) pour remettre les cartes aux ayants droit.

Je dis à mon cousin que j’étais sur le point de partir honorer des obligations importantes mais je change de cap à l’instant et je me suis rendu immédiatement au site de retrait des cartes, avec une détermination de ne pas quitter les lieux sans ma carte.

Je suis arrivé à 9h45…je me suis frayé un chemin dans la marée noire…j’ai réussi à m’inscrire sur la liste de file d’attente à 10h00 à la position 248. Je suis resté debout sous le soleil de plomb de 10h00 à 16h45 à attendre mon tour. À cette heure précise, je quitte la marée noire suite à l’appel de mon nom pour entrer dans le petit local et je découvre une quinzaine de personnes assises sur des chaises en attente de recevoir leur carte, comme moi, ainsi que la délégation autour d’une table.

L’ANALYSE :

Abdoulaye Daouda Diallo, je n’irai pas par quatre chemins. Sur proposition du président de la République (pas de l’APR), vous avez accepté librement, sans aucune contrainte, d’exercer la fonction de ministre de l’intérieur du Sénégal (pas de l’APR) et de responsable ultime de l’organisation administrative et matérielle des élections du Sénégal (pas de l’APR).

À ce titre, je vous interpelle directement pour vous accuser de haute trahison. Lors de mon inscription, vous m’avez demandé de vous fournir mon adresse courriel (donnée personnelle et confidentielle) afin de m’aviser par courriel de la date de retrait de ma carte d’identité nationale. Vous ne l’avez jamais fait à ce jour. Pourquoi n’avez-vous pas honoré votre engagement à mon endroit? Pourquoi devrais-je me contenter d’attendre de recevoir un hypothétique appel téléphonique d’une connaissance pour m’informer de la date et de l’endroit du retrait de ma carte d’identité nationale alors que vous avez accepté librement d’exercer la Fonction de Ministre de l’intérieur du Sénégal et êtes grassement payé pour cela par le contribuable Sénégalais (pas de l’APR)?

Pourquoi m’avez-vous fait perdre ma journée entière en me condamnant d’attendre de 10h00 à 17h15 pour un simple retrait de carte d’identité alors que j’avais avec moi mon récépissé en bonne et due forme délivré par vos propres services?

Ne savez-vous pas qu’au même moment où je suis arrivé pour retirer ma carte, un passager qui a pris son vol à 10h00 à l’aéroport de Montréal s’est déjà rendu à Paris alors que de mon côté j’attends encore de simplement retirer une simple carte d’identité?

Ne savez-vous pas que si la moitié des 247 sénégalais inscris avant moi n’était rentré par découragement de cette très longue attente et de votre plan anarchique, chaotique et désastreux, j’aurais très probablement retiré ma carte à 23h au lieu de 17h15?

Quel est donc le bien-fondé et le bénéfice attendu des Sénégalais concernant votre décision originale d’établir le site de retrait des cartes d’identité à Ottawa alors que les données que vous avez colligé lors de mon inscription établissent clairement et sans équivoque que Montréal abrite plus de 90 pour 100 des ressortissants Sénégalais et qu’Ottawa en abrite moins de 1 pour 100?

Pour quelle raison voulez-vous vous éloigner de la Masse Sénégalaise qui vous a élu alors que la vocation première de l’état et du gouvernement est de se rapprocher du Peuple Sénégalais. Auriez-vous peur de la défaite émanent de ceux qui vous ont fait au point de fuir la Masse?

Le Président-Poète Sérère Sédar Senghor, Serait-il plus courageux que vous d’affronter la perte du pouvoir?

Le Président Sérère Abdou Diouf, serait-il plus courageux que vous d’affronter la défaite et la perte du pouvoir?

Le Président Wolof Abdoulaye Wade, serait-il plus courageux que vous d’affronter la défaite et la perte du pouvoir?

N’invoquez surtout pas la transversalités des différents ministères ou démembrements de l’état pour vous dérober de votre mission et responsabilité régalienne de vous assurer que chaque fils et chaque fille du Sénégal (pas de l’APR) puisse recevoir sa carte d’identité nationale, qu’il ou elle soit à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières nationales.

Alors que mon trouble persistant relatif aux 1213 bureaux de vote supplémentaires non planifiés et non prévus lors du dernier référendum que vous-même aviez organisé n’est toujours pas dissipé, vous nous sortez maintenant ces pratiques non Catholiques. D’ailleurs, je vous interpelle directement de m’expliquer dans un langage clair que je peux comprendre d’où viennent ces 1213 bureaux de vote. Sinon, je vais continuer à croire que c’est le NON qui l’avait emporté au referendum.

Pour illustrer ma pensée, nous savons tous et nous en convenons par évidence qu’il est extrêmement difficile pour quelqu’un qui travaille honnêtement avec intégrité d’accumuler un (1) seul milliard de francs CFA ou d’euros ou de dollars au terme de sa retraite alors qu’un voleur peut devenir milliardaire en seul jour.

Nous en avons assez des pseudos plans farfelus sans tête ni queue, sans âme et sans fil conducteur. Ils nous ont tous mené à l’abîme. Vous-même, pour vous soigner, vous-vous envolez en occident, ceux-là même qui ont réduit le Sénégal à l’abominable esclavage pendant 400 ans. Quelle honte pour une personne digne et noble! Lorsque vos épouses s’approchent de leur terme, vous les envoyez en occident, ceux-là même qui ont colonisé et exploité le Sénégal pendant 150 ans. Quelle insulte à Lat Dior Ngoné Latyr Diop et à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké qui ont versé leur sang contre ces derniers pour des raison de dignité, d’honneur et de souveraineté!

Où a-t-on vu dans le monde quelqu’un, avec son récépissé en poche, attendre pendant une durée de 7 heures et 15 minutes avant de retirer une simple carte d’identité? Les élèves Sénégalais candidats au Baccalauréat qui sont confinés à 2 heures ou 4 heures (selon le cas) pour subir et résoudre une épreuve, seraient-ils plus performants et intelligents qu’un ministre du gouvernement Sénégalais qui n’arrive pas à distribuer à quelqu’un sa simple carte d’identité à l’intérieur d’un délai de 2 heures ou 4 heures? Préférez-vous donner raison à cette Figure Sénégalaise qui a dit et écrit que «L’émotion est Nègre, la raison est Hellène»?

LA CONCLUSION

Démissionnez puisque vous avez failli à votre mission pour haute trahison, médiocrité et incompétence. Si, je n’ai aucun pouvoir contre ceux qui me trahissent, je m’assure par contre qu’ils ne s’en sortent pas indemnes. Ah oui…avec moi, c’est la Loi du Talion : Œil pour œil, dent pour dent. Libre à moi de pardonner qui je veux si je détermine qu’il ou elle mérite le pardon.

À chaque fois que la Nation Sénégalaise est menacée dans son sens et dans son essence, soyez assuré que de valeureux, dignes, nobles et honorables Fils et Filles du Sénégal BI GNOU BOKK élèveront leurs voix avec retentissement et fermeté. N’oubliez jamais que vous êtes le 4e régime de l’histoire du Sénégal «indépendant» et que par conséquent, 3 autres régimes sont passés avant le vôtre. Face à des pratiques inacceptables, nous opposerons notre détermination.

Notre langue Poulaar nous enseigne ceci (puisque nous «partageons» au moins le «Pullaagu») : So haala heewi ko haa goongo maddia.

Notre langue Wolof aussi nous enseigne ceci : Thine bou naré nékh, sou bakhé kheign.

Puisque vous n’êtes pas capables de rendre au Sénégal ses LETTRES DE NOBLESSES, démissionnez tous afin qu’une nouvelle équipe composée de Fils et Filles du Sénégal qui est mesure de le faire puisse le réaliser!

Amath Thiam

Digne et Noble Citoyen du Sénégal

Montréal, le 16 juillet 2017.