Feuille de route pour atteindre l’émergence en 2035, le plan Sénégal émergent sera évalué et un autre est attendu pour l’année 2019. L’annonce a été faite ce dimanche par l’économiste et conseiller spéciale du Premier ministre qui vient de publier un livre intitulé : “L’émergence économique des Nations. Définitions et mesures”

Moubarack Lô d’affirmer que le Sénégal est un pays potentiellement émergent, selon une étude qu’il a réalisée sur le niveau de notre économie, le Sénégal est classé dans les 75éme sur 115 pays concernés par l’étude.

Selon lui, « beaucoup d’efforts doivent être fait pour devenir un pays vraiment émergent », souligne-t-il.

Concernant la dette du Sénégal, Moubarack Lô rassure « la dette du Sénégal est une dette viable qui est bien utilisée, et que le seuil d’endettement du pays est géré de manière responsable, c’est une dette qui est destinée à construire des infrastructures ».

Il a fait cette déclaration au cours de l’émission Grand Jury sur la Rfm, ce dimanche.

pressafrik.com