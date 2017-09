Selon nos confréres de Leral.net , ce sont ces mêmes prétendants à la direction de la SENELEC, mis devant le fait accompli de sa non nomination comme ministre, comme des sous-marins de la deuxième guerre mondiale, qui ont armé leurs torpilles obsolètes pour essayer de descendre Mouhamadou Makhtar Cissé.

ce dernier est protégé par la cuirasse de sa compétence et de et sa probité morale au niveau de l’administration sénégalaise, partout où il est passé, aussi bien à la Douanes qu’à la Sénélec.

Tant certains prédateurs de postes, avides de sinécures et agissant dans l’ombre, à pas feutrés, pensaient que Mouhamadou Makhtar Cissé allait être ministre après la défaite d’Oumar Sarr à Dagana. Certains, avec leurs langues fourchues, avaient ainsi commencé à saliver sur le poste de DG de Senelec, mais, finalement ils ont été électrocutés par la surprise de sa non nomination et de son maintien à la Sénélec.