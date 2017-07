Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Accusé d’être un militant de l’Alliance pour la République (APR), Mouhamadou Makhtar Cissé a répondu à ses détracteurs hier, après avoir accompli son droit civique. Le Directeur général de Senelec a soutenu : ‘’je ne suis ni candidat ni acteur, mais j’ai toujours exercé mon droit de citoyen à Dagana pour participer à l’éveil des citoyens et montrer aux plus jeunes l’importance de cet acte. Mon statut d’homme public fait que quand je viens voter, tout le monde est au courant’’.

Par ailleurs, le DG de Senelec s’est prononcé sur la coupure d’électricité qui a frappé l’ensemble du pays samedi dernier.

‘’Nous sommes dans un système interconnecté avec les pays de l’OMVS que sont le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, depuis l’achèvement du barrage de Manantali. Le vent a déclenché les systèmes de protection et ceux-ci ont sauté, mais nous avons su rétablir la situation. Il faut saluer le professionnaliste de nos agents qui au bout de 2 heures de temps ont rétabli le système, alors que ce n’était pas évident, vu que nous étions en week-end et c’était la nuit‘’, a-t-il déclaré.