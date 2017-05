Tweet on Twitter

Le Directeur général de la Senelec a regretté hier le différend entre Thierno Alassane Sall, ex-ministre de l’Energie et le Président Macky Sall. Mouhamadou Makhtar Cissé, qui procédait au lancement du ‘’Woyofal social’’, a soutenu qu’il ne devrait pas y avoir de problème entre le chef de l’Etat et le ministre sortant, et qu’il allait ‘’prier pour des relations apaisées’’ entre eux. Par ailleurs, l’ancien Directeur des Douanes sénégalaises a fustigé le comportement de certains politiques.

‘’On doit arrêter de dire du mal sur les gens. Il existera toujours des divergences dans le champ politique, dans les entreprises… mais il faut toujours travailler pour l’intérêt exclusif des Sénégalais et ne pas oublier l’essentiel’’, a laissé entendre Mouhamadou Makhtar Cissé. Avant d’ajouter qu’il faut travailler dans la ‘’paix et l’unité’’ en se référant à la devise du Sénégal qui est ‘’Un peuple, un but, une foi’’.

…Revenant sur la journée de lancement, le DG de la Senelec informe que 125 clients de la ville de Thiès ont été sélectionnés pour bénéficier du ‘’Woyafal social’’. Ce dispositif prend en compte, a-t-il révélé, l’abonnement pour un an du compteur ‘’Woyofal’’ pour l’ensemble des bénéficiaires, avec une moyenne de 5 000 F CFA par mois. Cependant, Makhtar Cissé a précisé que ‘’Woyofal’’ n’est pas l’électricité du ‘’pauvre’’ comme le soutiennent certains. Mais il a indiqué que c’est l’argent des œuvres sociales de l’entreprise qui est décaissé pour soutenir ‘’les couches vulnérables’’ qui sont dans le périmètre de Senelec. D’ailleurs, il a renseigné qu’avec le soutien de la Banque mondiale, 37 000 familles vont bénéficier, avant la fin de l’année 2018, de ce programme sur toute l’étendue du territoire national.

Source: Enqueteplus.com