Le maire de Ourosogui et responsable du Parti socialiste ( Ps), Moussa Bocar Thiam accuse Harona Dia et compagnie de vouloir trahir le président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). Selon lui, le célèbre milliardaire est en train de pousser certains responsables de l’Apr frustrés des investitures à aller rejoindre le camp de l’opposition en leur finançant de l’argent.

Le maire socialiste Moussa Bocar Thiam n’a pas raté Harona Dia et certains responsables politique de l’Apr à Podor. Il les accuse de vouloir trahir le président Macky Sall et la coalition BBy en ne respectant pas les directives du chef de l’Etat qui consiste à sceller l’unité au sein de la coalition. Selon lui, malgré la menace du président de sanctionner tout responsable qui confectionne, ou manigancent une liste parallèle, « il y a des responsables politiques qui n’ont pas eu le courage d’assumer cette fronde et incitent certains responsables de l’Apr à aller s’inscrire sur des listes de l’opposition« , dénonce t-il.

« C’est le cas de Harona Dia qui parraine pas mal de responsables politiques en désarroi sans base politique. Il leur donne un second souffle politique en les invitant à porter des listes de l’opposition », dixit le maire. A l’en croire, il y des responsables de l’Apr qui dirigent des listes du mouvement « Oser l’avenir » de Me Aïssata Tall Sall et du Parti démocratique sénégalaise (Pds). « Harona Dia a financé ses proches qui sont sur les listes de Me Aïssata Tall Sall pour affronter la coalition Bby », accuse Moussa Bocar Thiam dans le journal L’As.

