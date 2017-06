Tweet on Twitter

Le sociétaire de Fénerbahçe, Moussa Sow révèle avoir abordé la question du Ramadan avec son entraîneur en équipe nationale, Aliou Cissé avant le match contre la Guinée Equatoriale à Dakar. Lors de ce match, le Sénégal a défait de son adversaire par un score net sans bavure de 3-0 avec un doublé de son attaquant Moussa Sow. Lui qui s’est exprimé avec nos confrères du journal quotidien, “Stades”.

« J’ai pratiqué le Ramadan le jour du match et personne ne pourra me l’interdire », dixit le butteur des “Lions” du Sénégal, Moussa Sow. Il explique : « avec le coach, nous avons abordé la question du Ramadan parce que pour moi, c’est clair dans ma tête. Je le fais en club et pourquoi je ne le ferai pas en équipe nationale.

Avant de venir en sélection, j’ai eu à faire le Ramadan à Fenerbaçe. On ne m’a rien dit. On a toujours respecté mon choix de jeûner. Je me sentais bien. D’ailleurs, le jour du match avec le Ramadan, je suis toujours motivé ».

Lui qui soutient qu’il continuera à faire le Ramadan parce qu’il ne voit aucun problème par rapport à cela. Et de clamer: « je le dis et je le répète, je continuerai à faire le Ramadan. Je ne vois pas où est le problème. Aujourd’hui, personne ne peut m’interdire de faire quelque chose vis-à-vis de ma religion ».

Moussa Sow est même allé plus loin, en contredirsant les médecins qui recommandent aux sportifs de ne pas jeûner tout en ironisant : « les médecins sont-ils au-dessus de Dieu ? Dieu a-t-il interdit au footballeur de faire le Ramadan ? Je ne le crois pas ».

