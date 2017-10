XALIMANEWS : Le combat pour la libération de Khalifa SALL a pris du plomb dans l’aile. Samedi dernier, les partisans du maire de Dakar qui ont voulu battre le macadam ont été gazés jusque dans la salle de délibération de la municipalité.

Pour Moussa TINE, ce mouvement souffre non pas d’engagement mais d’organisation. «Nous n’avons pas un problème d’engagement. Tout le monde s’est engagé dans l’affaire Khalifa SALL. Nous avons un problème d’organisation », observe Moussa TINE dans les colonnes de Vox Pop. Pour lui, les 100 000 Sénégalais qui ont voté pour Khalifa SALL aux dernières législatives peuvent le sortir de prison.

« Lorsqu’il y a un problème d’idéal démocratique, lorsqu’une bataille est mené pour le respect des principes démocratiques, pour le respect de l’Etat de droit et surtout pour la libération de Khalifa SALL, on doit taire nos divergences et mettre en place une organisation », soutient l’ancien administrateur de l’entente Cadak-Dakar.

Seulement, Moussa TINE croit savoir pourquoi les souteneurs du maire de Dakar ne parviennent pas à s’unir. «Il y a des gens qui disent que Macky SALL et Marème FAYE SALL nous ont maraboutés pour nous diviser. Tant pis ! », lance l’ancien lieutenant de Talla SYLLA.