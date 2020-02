L’idée qu’a eu le jeune Moustapha Bèye de trafiquer la voix de Serigne Abdourahmane Mbacké pour soutirer de l’argent à des cibles bien réfléchies a été, certes maléfique, mais absolument géniale. En effet, le fils de Serigne Abdou Khoudoss fait partie des chefs religieux les plus respectés et les plus craints au Sénégal. Sa réputation d’homme de Dieu a fini de traverser nos frontières et donne à chacune de ses paroles une valeur de grande portée.

Conscient de ce fait, le petit escroc doublé d’un talent de comédien fou, a réussi à imiter majestueusement la voix du chef religieux pour se faire une fortune. Il lui a suffi, plusieurs mois durant, d’appeler ses cibles au téléphone pour leur indiquer des sacrifices à faire. Et puisque c’est Serigne Abdourahmane Mbacké qui appelle, les réactions étaient immédiates et parfois accompagnées de aadiyas. Moustapha Bèye aura réussi à embobiner plusieurs gros bonnets.

Malheureusement, comme toute chose a une fin, notre petit comédien va tomber dans les filets de la gendarmerie de Darou Moukhty le vendredi 31 janvier dernier. L’information de son arrestation est présentement diffusée à travers les réseaux sociaux pour inviter ses victimes à venir se signaler et au besoin, intenter une action en justice…