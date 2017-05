Invité de Rfm matin, Moustapha Cissé Lô de demander à ces responsables qui se donnent des coups ou ils étaient quand Macky Sall était traqué par le pouvoir d’alors.

« C’est moi qui avais porté le combat contre le PDS avec des tournées partout au Sénégal et je n’ai pas vu toutes ces personnes qui s’agitent aujourd’hui, pour juste une seule raison: les investitures pour les Législatives. Je ne suis pas d’accord avec le débat malsain qu’ils sont en train d’instaurer alors qu’en dehors de l’APR, au cas où ils feraient des listes individuelles, ils ne pourraient pas être députés. Mais, moi Macky Sall peut me laisser partir en solo pour voir de quel bois je me chauffe », a déclaré Cissé Lô.

Il a par ailleurs affirmé dans les antennes de la dite radio: Trés fâché contre les ces sorties des différents membres il s’indigne: « Quand on écoute les politiciens dans les médias et les radios, on se rend compte qu’il y a beaucoup d’hypocrites au Sénégal. Aujourd’hui, Moustapha Diakhaté, Aliou Sall, Yakham Mbaye qui parlent, quand on avait amorcé le combat avec Macky Sall, on ne les avait pas vus. Je le dis haut et fort. Ils n’auraient jamais le courage de me contredire là-dessus ou de débattre sur cette question

senego.com