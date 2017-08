Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Dans un entretien avec Senenews, le responsable politique de l’Apr à Mbacké, Moustapha Cissé, continue toujours d’épiloguer sur les résultats des élections législatives à Touba.

Le président du parlement de la Cedeao est ferme sur sa position de voir les résultats des législatives invalidées dans la capitale du mouridisme.

« Il n’y aura plus jamais d’élections à Touba si les résultats des législatives ne sont pas invalidés », tonne-t-il.

Selon Moustapha Cissé Lô, il est intolérable de laisser Serigne Assane Mbacké, Cheikh Abdou Bara Doli et Cheikh Mbacké Bara Doli de détruire des centres de vote et gagner des élections.

« Je vais user de tous les voix de recours pour qu’il n’y ait plus jamais de vote à Touba, un recours par la force. Que Serigne Sidy Mokhtar en soit informé, plus jamais il n’y aura de vote à Touba car la jurisprudence est d’empêcher les élections et de se voir proclamé vainqueur», a-t-il déclaré.

Le responsable libérale de renchérir : « Abdoulaye Wade lui-même doit être éconduit en prison s’il continue à attiser la violence »