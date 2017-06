Tweet on Twitter

Share on Facebook

Xalimanews-Après la sortie fracassante de Me El’hadj Diouf sur un supposé détournement de denier public et surfacturation à l’Assemblée Nationale. C’est au tour du président du parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, d’apporter une réplique pas très courtoise à l’endroit de l’avocat.

Le vice-président de l’Assemblée Nationale n’y est pas allé trop loin en traitant le leader du PTP de « menteur ». Mieux souligne-t-il pourquoi El’hadj Diouf a attendu près de quatre années pour soulever ces manquements.

Moustapha Cissé Lo est même allé jusqu’à lancer des piques à l’avocat en l’accusant d’avoir des sorties incessantes au palais et d’y encaisser des enveloppes. « Qu’est-ce qu’il y’a dans ces enveloppes ? », se demande-t-il.

Le responsable politique de l’APR de poursuivre: « ce sont les journalistes qui créent des monstres politiques. El ’hadji Diouf fait partie des antivaleurs du Sénégal. Ce qu’il dit c’est de la démagogie, il ment ».