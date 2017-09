J’informe l’opinion publique nationale que j’ai décidé, pour toute la durée de cette législature 2017-2022 pendant laquelle les populations du département de Kédougou m’ont donné mandat de représenter le peuple sénégalais à l’Assemblée nationale, de reverser l’intégralité de mes indemnités de député auxdites populations, à travers la Fondation Mamba Guirassy pour l’Entrepreneuriat, qui sera créée à cet effet.

Ces sommes s’ajouteront à celles offertes à la Fondation par les personnes physiques et morales de bonne volonté. A travers le mécanisme de la fondation, je compte ainsi contribuer à la réponse globale nécessaire pour le développement d’activités de micro-entreprises génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes, dans cette région de notre pays, frappée par le marasme économique et le sous-emploi, malgré ses importantes richesses minières.

Le versement de mes indemnités de député à la Fondation Mamba Guirassy pour l’Entrepreneuriat représente aussi une offrande propitiatoire en mémoire de mon feu père Mamba Guirassy et pour le repos éternel de son âme, en raison du combat qu’il a mené pour le désenclavement de Kédougou et pour toutes les valeurs qu’il nous a inculquées. Cette reconnaissance va également en direction de tous ses compagnons d’armes aujourd’hui décédés, qui ont tous œuvré pour donner à Kédougou une place sur l’échiquier national.

Je voudrais saluer ainsi la mémoire de Mady Cissokho, Karamokho Diaby, Mamoudou Cissokho, Saïbo Sylla, Boundakoro Dagnokho, Sory Sidibé, Mamadou Bâ, Toumany Cissokho, Idrissa Diallo, Dioulaba Niakhasso, Moro Cissokho, Moussa Ndiaye, Fily Dansokho, Néné Doucouré, Kécouta Kanouté, Aminata Ba, Mady Danfakha,Mpaba Cissokho, Dembo Danfakha, Karamokho Biagui, Niele Kanouté, Mokhontafé Kanté, Founemoussou Diakhansira, Adja Lala Bayo, Dialimakhan Diabakhaté ….et tous ceux-là, encore en vie et appartenant à tous les bords, qui mènent aujourd’hui le combat pour le développement de Kédougou. J’adresse un salut amical et respectueux à leurs familles et à leurs amis.

Avec la Fondation Mamba Guirassy pour l’entrepreneuriat, j’ai l’ambition de stimuler l’esprit d’entreprise chez les jeunes et les femmes, octroyer des distinctions à des fils et filles valeureux des régions du Sénégal, et organiser des formations certifiantes (ateliers, séminaires) sur le modèle de ce qu’il m’a été donné de faire pendant 25 ans en formant des milliers de jeunes Africains. C’est cette expérience et cette expertise que j’entends ainsi mettre au service de la Fondation.

Fait à Dakar, le 18 septembre 2017