Le coordinateur des sénégalais de la diaspora du mouvement « defar senegal » de Mamadou Sy Tounkara a décidé de cesser ces activités dans cette formation. Seydina Seck, puisque c’est de lui qu’il s’agit, dans une note qui nous a été parvenue, évoque « un motif personnel » pour expliquer cette décision.

MONTPELLIER, LE 24 OCTOBRE 2017

A Monsieur Le coordonnateur national du

MOUVEMENT DEFAR SENEGAL

Objet: Démission du MOUVEMENT DEFAR SENEGAL

Monsieur Le coordonnateur national,

J’ai le profond regret de vous notifier par la présente ma démission en tant que coordonnateur des sénégalais de la diaspora du MOUVEMENT DEFAR SENEGAL à compter de ce jour.

J’ai été confronté à la prise de cette décision extrêmement douloureuse à plusieurs reprises au cours des derniers mois, pour un motif personnel, mais ma volonté, ma détermination et mon engagement de poursuivre un combat de plusieurs années au service de notre pays va toujours continuer.

J’ai pleinement conscience du fait que cette décision est de nature à peiner beaucoup de membres et sympathisants du MOUVEMENT DEFAR SENEGAL. Je présente mes excuses sincères à toutes et tous et les informe de mon souhait de conserver nos liens de franche camaraderie et d’amitié qui, j’en suis sûr, nous emmèneront à collaborer dans la poursuite de notre lutte pour un SENEGAL meilleur au bénéfice Du peuple sénégalais.

Je vous prie, Monsieur Le Coordonnateur, de croire en l’expression de mes sentiments sincères et d’accepter mes salutations les plus respectueuses.

Seydina SecK

ANCIEN RESPONSABLE

DU MOUVEMENT DEFAR SENEGAL