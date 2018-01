XALIMANEWS : Depuis près 48 heures, les élèves du lycée Talibou Dabo, sont en grève. Pour cause, ils réclament de meilleures conditions d’études, révèle nos confrères de press afrik.

« L’établissement n’est pas dans de bonnes conditions. Parce que déjà, quand vous passez devant, il est très difficile de savoir que c’est un lycée, à cause des gens qui vendent dans les alentours. En plus, il y a les odeurs qui nous empêchent de bien suivre nos cours. Nous avons parlé avec l’administration et ils nous ont promis qu’au retour des fêtes, il va régler cela. Mais jusqu’à présent rien n’est fait. Et s’il n’y a pas de suivi nous allons continuer la grève », déplore Dieudonné Agoya, élève de la Terminale L et porte-parole du jour martèle.