Le président zimbabwéen Robert Mugabe n’apprécie pas la réintégration du Maroc au sein de l’Union africaine. A ses yeux, cela dénote le manque d’idéologie de certains leaders du continent.

De retour dans son pays, après avoir pris part au dernier sommet de l’Organisation, Mugabe a déclaré que l’argent des Marocains a eu raison des principes et des idéologies.

« C’est un manque d’idéologie. Les leaders africains qui ont soutenu le Maroc n’ont pas eu la même expérience révolutionnaire que nous tous et il y’a trop de liens entre eux et leurs anciens colons », a soutenu Robert Mugabé.

Selon lui, le Maroc a manœuvré pour retrouver son siège depuis longtemps « en construisant des mosquées et en donnant de l’argent », a dit Robert Mugabe.

Le président Mugabe a soutenu que l’Afrique australe continuera à se battre pour assurer l’indépendance de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), un territoire que l’ONU considère comme la dernière colonie en Afrique.

« Nous croyons aux règles et nous espérions que le Maroc allait déclarer au moins qu’elle renonce à ses velléités expansionnistes », a-t-il ajouté.

BBC avec WALFnet