XALIMANEWS : Lors de la célébration de la fête nationale d’Égypte, l’ambassadeur au Sénégal a annoncé que son pays va offrir au Sénégal de pièces d’antiquité représentatives des liens historiques entre la civilisation égyptienne et l’Afrique. Ces pièces venant du Musée du Caire seront exposées au Musée des Civilisations noires de Dakar.

C’est par l’exécution des hymnes nationaux des deux pays que la fête nationale d’Égypte, commémorant le 65ème anniversaire de la révolution de 1952 de ce pays, a été lancée dans les jardins de la représentation diplomatique de la nation des pharaons à Dakar. Devant beaucoup d’officiels, l’ambassadeur d’Égypte au Sénégal, Moustapha El Kouny a magnifié les bonnes relations entre les deux pays.

Pour lui, cela est reflété par le fait que l’Égypte fut le deuxième pays, après la France, à reconnaître l’indépendance du Sénégal, avec l’établissement des relations diplomatiques le jour même de l’indépendance, le 4 avril 1960. Annonçant de belles perspectives, il révèle que sur le plan culturel, l’Égypte a décidé d’offrir au Sénégal un certain nombre de pièces d’antiquité représentatives des liens historiques entre la civilisation égyptienne et l’Afrique. Ces pièces seront exposées au nouveau musée des civilisations noires de Dakar, ce qui fera du Sénégal le premier pays noir accueillant ces duplicatas d’antiquité égyptienne en provenance du musée du Caire.

Dans le même cadre de coopération, l’Égypte a mis à la disposition du gouvernement sénégalais son expertise dans le domaine de la restauration du patrimoine du pays, notamment pour les manuscrits.

Sur le plan commercial, l’ambassadeur poursuit que les relations bilatérales ont connu un développement très positif avec la croissance du taux d’échange commercial de 60 % et l’intérêt des hommes d’affaires égyptiens au marché sénégalais. Il soutient que les investissements égyptiens en Afrique ont atteint ainsi un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards de dollars soit plus de 4000 milliards de francs Cfa. Dans ce contexte, l’Égypte est l’invité d’honneur à la prochaine Foire internationale de Dakar (Fidak).

Dans le domaine de l’éducation, l’ambassadeur a rappelé que l’Égypte offre annuellement 26 bourses d’études supérieures aux étudiants sénégalais. Ainsi près de 600 étudiants sénégalais sont inscrits actuellement à l’université d’Al Azhar d’Égypte sans oublier l’université Senghor d’Alexandrie.

Ainsi, dans l’initiative du gouvernement sénégalais de créer une université arabe, le gouvernement égyptien a exprimé sa disponibilité à fournir des professeurs dans les disciplines scientifiques et littéraires.

Pape Gorgui Ndong, ministre délégué auprès du ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, chargé de la Restructuration et de la Requalification des banlieues, a abondé dans le même sens, rappelant les liens entre le Sénégal et l’Égypte. Il affirme que les deux pays, qui siègent au Conseil de sécurité des Nations unies depuis 2015 (avec l’Éthiopie pour l’Afrique), vont poursuivre ces relations pour relever, ensemble, les défis de la sécurité, du développement etc. Pour lui, le Sénégal pourrait bénéficier de l’expertise touristique et agricole de l’Égypte. Il a annoncé la tenue de la prochaine session de la grande commission mixte de coopération

