Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le Real, qui avait marqué lors de ses 73 derniers matches, n’a pas trouvé la faille contre le Betis (0-1). Deuxième, le Séville FC a battu Las Palmas (1-0).

Le record du Santos de Pelé ne sera pas amélioré. Le club brésilien avait marqué lors de 73 matches consécutifs entre 1961 et 1963 et le Real Madrid a fait de même d’avril 2016 à dimanche dernier. Mais la Maison blanche n’a pas pu trouver la faille contre le Betis Séville ce mercredi soir (0-1). A la 10e, la talonnade de Cristiano Ronaldo a été repoussée par Javi Varas. A la 75e, une autre talonnade délicieuse de Bale a terminé sur la barre andalouse. Privé de Benzema et sans Asensio (qui a commencé sur le banc), le Real Madrid a manqué d’idées.

Il a même fini par perdre, pour la première fois depuis 19 ans contre le Betis au Bernabeu. Cela lui pendait au nez. Dès la 3e, Carvajal avait sauvé sur sa ligne un tir de Sanabria. A la 34e, Navas avait sorti une grosse parade devant Fabian. Le Betis a attendu un contre dans les arrêts de jeu pour marquer : prêté par Middlesbrough, Barragan a centré sur la tête de Sanabria (ancien du Barça). L’an passé avec Las Palmas, Quique Setien avait tenu deux fois le Real en échec. Cette fois-ci, il a carrément gagné !

Après cinq journées, le Real a déjà sept points de retard sur le leader barcelonais.

Navas marque pour sa 400e avec Séville

Cela va bien mieux pour le Séville FC (2e). Possédant la meilleure défense de Liga, les hommes de Berizzo ont battu Las Palmas sur leur score favori (1-0). Le salut est venu de l’idole locale : Jesus Navas. Pour sa 400e, l’ailier a marqué le seul but du match d’un centre-tir qui a trompé Chichizola. De retour au Sanchez Pizjuan sous le maillot des visiteurs, à qui il est cédé par l’Atlético, Vitolo a été conspué toute la rencontre.

lequipe.fr