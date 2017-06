Nafila du jour

27ème NUIT :

12 rakkas, soit 6 sallama.

Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 10 fois « Inna anzal nahou ».

Les récompenses de celui qui aurait fait cela seront incalculables et comparables à l’infini nombre des rayons du soleil et de la lune. Il sera placé au rang des Apôtres de DIEU. Dans cette nuit appelée « Laylatoul khadr », on ne doit pas dormir jusqu’à matin. C’est une nuit sacrée remplie de bienfaits divins. Les anges descendront et étendront le Drapeau Divin de l’Est à l’Ouest en souhaitant la paix (salam) à toute la population de la terre. C’est une nuit glorieuse. Le Coran fut descendu cette nuit (voir le Coran Chap. XLVII)