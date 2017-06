Nafila du jour

30ème NUIT :

4 rakkas, soit 2 sallama

Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 25 fois « Khoul ya ayouhal kafirouna ». Celui qui aurait fait cela, sera à l’abri des tourments de l’enfer et séparé des impies. Il passera au Paradis comme l’éclair. Ses proches et ses amis auront leurs pêchés pardonnés en sa faveur.

Al hamdou lillahi rabbil alamine, wa salatou wassalamou ala sayyidina Mouhammad hatimi nabiyyina wa immamoul moursalina (Louange à DIEU, Seigneur des mondes, bénédiction et salut sur notre Seigneur Mouhammed, Sceau des Prophètes et Chef des envoyés).

#Mangui_léne_di_balou_akh_bou_bakh